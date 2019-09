Après les retrouvailles avec son "père", Abdoulaye Wade, le Pr Macky Sall le dépose chez lui

Même les superlatifs du Larousse ou du Robert ne suffiront pour magnifier les retrouvailles tant souhaitées entre l'ancien Pr de la République du Sénégal Me Abdoulaye Wade et son "fils" devenu son successeur aux manettes du pouvoir Executif. En effet, après la prière inaugurale de la grande mosquée Massalikoul Djinane, Macky et Abdoulaye Wade sont sortis main dans la main pour rentrer. Et, cerise sur le gâteau, les deux personnalités se sont installés dans le véhicule présidentiel. Et des informations en possession de dakarposte, Macky a bien discuté avec son "papa" au cours du trajet avant de le déposer Me Wade chez lui.