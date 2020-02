Arrêt sur image! Voici Awa Fall, la femme qui dorlote le Dirpub de dakaractu, Serigne Diagne

Dans le panorama entrepreneurial d’aujourd’hui, il faudrait être d'une extrême mauvaise foi pour ne pas reconnaitre que le jeune Directeur de Publication de Dakaractu en l'occurrence Serigne Diagne figure parmi les références. À preuve, le site d'informations générales dont il tient les manettes est au nombre des organes de presse "on line" qui caracolent en tête. Et, cela porte l'estampille de Serigne Diagne. Son ascension est loin, très loin même d'être usurpée.



Pour l'avoir côtoyé durant la période des vaches maigres, ce progrès a impliqué une acquisition de compétences et les connaissances nécessaires pour déployer de nouveaux processus. Un parcours qui a requis une approche organisée et de nouvelles pratiques à l'actif du big manitou de dakaractu.



Et, comme disait l'autre, derrière chaque grand homme il y' a forcément une grande dame. La femme des pensées de Serigne Diagne, nous voulons nommer Awa Fall a, nous apprend-on, joué un rôle prépondérant dans l'entreprise de son illustre époux. Loin des indiscrets, elle prête main-forte à son mari. Ils sont complémentaires bref complices.



Un employé de dakaractu que nous avons joint le confirmera avant de se confondre en remerciements pour Mme Diagne, "employée émérite de l'IAM". Qui soit dit en passant, fête ce mardi 18 février son anniversaire.



Toute la rédaction de dakarposte souhaite feliz cumpleaños (joyeux anniversaire) à Awa Fall!