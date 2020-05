Arrêtés, jugés et condamnés aujourd’hui- Retour sur les aveux de Bara Gaye, Zeyna Diène, Niang "Kharagne"…

Il s'enorgueillit du titre de "snapeur du président de la République", mais il a été condamné. Niang Kharagne, l'auteur de la vidéo, qui a révélé la célébration du mariage en grande pompe de l'une des grosses légumes de Clean oil, Bara Guèye et de sa troisième épouse, Zeyna Diene a finalement écopé 2 mois assortis du sursis.



Niang Kharagne, 2 mois avec sursis : "Zeina m’a invité pour la visibilité de son mariage"



Dakarposte est en mesure de révéler qu' à la barre, Niang "Kharagne" reconnait avoir assisté au mariage tout en assumant avoir posté la vidéo dans son compte Snapchat. Mais il a réfuté le délit de rassemblement en cette d'état d'urgence. " Je n'ai fait que 10 minutes à la cérémonie. Et il y'avait au moins 15 personne", a-t-il déclaré. Que nenni! Car, le soit disant "snapeur du Président de la République" avait soutenu autre chose devant les enquêteurs de la Section de recherches de la gendarmerie de Colonne. " Zeina m’a invité pour la visibilité que je peux lui offrir à travers mon compte Snapchat qui peut avoir 125. 000 vus en 24 heures. Il y’avait au moins 50 personnes dans la cérémonie. Je suis arrivé dans la maison à 15 heures et je suis reparti à 15 heures 10 minutes. Je voulais juste faire un acte de présence à la cérémonie. Parce que Zeina m’a invité officiellement."



Marième Mané dite Maria, maman de Zeyna Diene : "Je n’aime pas faire les choses en grand et j’ai même menacé les gens d’appeler la police"



Mine désolante, Marieme Mané, maman de Zeina a réitéré ses déclarations faites à la gendarmerie : " Je n’ai pas organisé de grande fête. Et je n’ai demandé à aucun griot de chanter. Mais, Alassane Mbaye et Fatou Diouf ont quand même, naturellement, chanté pour ma fille au début. En réalité, il n’y avait pas d’affluence. On était que 10 personnes dans le salon. Ceux qui me connaissent savent bien que je n’aime pas faire les choses en grand. C’était une cérémonie traditionnelle. Je n’ai même pas invité les membres de ma famille. Quand j’ai vu d’autres personnes dans ma maison, je leur ai sommé de quitter les lieux. Je les ai même menacé d’appeler la police"



Bara Gueye Clean Oil à la barre du tribunal : "J'avais prévu une cérémonie discrète"

Polygame et père de 8 enfants, Bara Guèye a clamé son innocence. À ceux qui se demandent comment il a été relaxé au moment où les invités sont condamnés, sachez qu’il s'est bien défendu. Il a soutenu mordicus qu'il était aux abonés absents aux réjouissances qui ont eu lieu chez sa belle mère. Bara Guèye a laissé entendre qu'il avait prévu une célébration discrète et sobre en ce temps du Covid-19.

" La cérémonie s’est tenue à la cité horizon chez ma belle-famille. J’avais juste envoyé une délégation composée de Serigne Cheikh Gueye, Djiby Guèye, Pape Sougou et Ibrahima Ndiaye. Je n’avais invité personne. Car, on avait prévu une cérémonie sobre et discrète. Moi je n’étais pas là-bas je suis arrivée à la maison peu avant le crépuscule. Alassane Mbaye et Fatou Diouf étaient avec ma femme à mon arrivée. Étant en période de couvre-feu, j’ai passé la nuit là bas."



Zeyna Diene, condamnée à 2 mois de sursis : "J’ai informé mes amis à travers un SMS"

Elle a 27 ans. Comptable de formation, elle reconnait avoir informé ses amis de son mariage: " Je n’avais pas invité beaucoup personnes. Par contre, j’ai informé quelques amis de mon mariage à travers un SMS. Ce n’était pas une invitation. J’avais écrit que je vais me marier samedi et votre présence me ferait plaisir. Je ne sais pas le nombre de personnes qui sont venues à la cérémonie. Personnellement, j’avais invité 10 personnes" révélera t'-elle. Face aux enquêteurs, la nouvelle mariée avait reconnu les faits, assumant avoir invité le pseudo "Snapeur du Président Sall", Niang Kharagne "pour la visibilité de la cérémonie".



Adja Diallo s'excuse à la barre du tribunal



"Zeina m’a invité à son mariage. Vraiment elle m’avait dit qu’il s’agissait d’une cérémonie en mode confinement très discrète. Lorsque j’ai constaté qu’il s’agissait en réalité d’un rassemblement en temps de Covid-19, je suis restée parce que j’étais très émue par leur union. C’est pourquoi je suis restée. Je suis sincèrement désolée. Je ne pensais pas que cela allait se terminer ainsi. Je vous demande pardon"



Mansour Ndao face au juge : «J’étais le distributeur de billets de banque»

«J’ai fait mon devoir d’assister au mariage. Mais je ne pensais pas qu’il y’aurait d’autant de personnes. Je suis venu à 15 heures et je suis rentré à 16 heures. Il y’avait plus de 10 personnes. C'est bel et bien moi qui distribuait des billets de banque à Alassane Mbaye dans la vidéo mais, je n’étais pas au courant qu’on me filmait. J’ai assisté à la cérémonie par ce que je fais partie de la famille. Ma seule erreur est que j’étais un distributeur automatique de billets de banque pour les griots" avouera-t-il avant de solliciter la clémence du juge.



Quant au "griots des Vips", Ndeye Fatou Diouf Alassane Mbaye, ils disent avoir pris part au mariage pour chanter les louanges de la mariée. "Rien de plus" se sont-ils accordés à dire comme s'ils s'étaient passés le mot.