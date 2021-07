Arsenal mystique "Bombardier a (plutôt) des djinns"

Serigne Dia alias Bombardier confiait récemment qu'il avait bien garni son "thioumoukaye" (arsenal mystique) avec plus de 30 marabouts pour venir à bout de Balla Gaye 2.

Mais, d'après son manager, Alioune Guèye, dont les propos sont rapportés par Sunu Lamb, le B52 de Mbour n'a pas de marabouts, mais il a plutôt des "djinns".

"Le 31 juillet (date du combat), vous verrez ce que vous n'avez jamais vu. On ne dira pas où on va nouer notre "nguimb". En tout cas, ce ne sera pas par terre. On peut le faire en mer ou en l'air", a révélé Alioune Guèye.