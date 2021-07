Article n°52457

La troisième vague a un parrain et il se nomme Macky Sall", lance un internaute dans un post. Une publication qui reprend de manière caricaturale la corrélation que font la majorité des Sénégalais entre la flambée des cas et les tournées économiques de Macky Sall.

"Des accusations sont sans fondement et sans intérêt", selon le ministre porte-parole et coordonnateur de la communication de la présidence de la République, Seydou Guèye.

Ce dont il s'agit, d'après M. Guèye, "c'est de constater qu'avec l'évolution de ce virus qui est infiniment petit, que nous ne connaissons pas, tant du point de vue des remèdes que du point de vue de la recherche… nous sommes confrontés à un défi de portée planétaire. Ça, c'est un constat et un invariant, malgré les mutations du virus avec les différents variants".

"C'est intenter un procès en sorcellerie à la majorité que de vouloir faire une corrélation entre les tournées économiques et cette phase ascendante", dixit Seydou Guèye sur le plateau de l'émission "Objection" sur Sud Fm.

Relancé par le journaliste-présentateur Baye Oumar Guèye qui ne manque pas de lui rappeler que la flambée des cas de Covid-19 intervient juste quelques jours après la tournée du président de la République dans le Nord et ses mouvements de foule, le ministre s'énerve.