Atmosphère "ramadanesque" dans la campagne électorale- La caravane Diomaye Président rompent le jeûne au milieu de nulle part

Si vous faites un voyage licite pendant le mois de Ramadan, vous n’êtes pas tenu de jeûner, car Allah, exalté soit-Il, dit (sens du verset) : « Quiconque d’entre vous est malade ou en voyage, devra jeûner un nombre égal d’autres jours » (Coran 2/184).



En fait, le voyageur a le choix entre jeûner ou ne pas jeûner et rattraper les jours de jeûne manqués. Si le voyage est pénible, mieux vaut ne pas jeûner et rattraper plus tard les jours de jeûne manqués, car le Prophète () a dit : « Le jeûne pendant le voyage ne fait pas partie de la piété » (Boukhari et Mouslim).



Si le voyageur jeûne, il doit rompre son jeûne selon l’horaire du pays dans lequel il se trouve. Si le soleil se couche à l’endroit où il se trouve, il doit rompre son jeûne, sans tenir compte de l’horaire du pays de départ.



Sur cette vidéo capturée par la rédaction de dakarposte, des opposants, membres de la caravane Diomaye Président -pourtant en voyage-ont préféré jeûner. Ils se sont arrêtés en pleine campagne pour rompre le jeûne.