Au Forum de Dakar, Avisa Partners met la sécurité made in Africa à l’honneur

La huitième édition du Forum de Dakar, organisée par Avisa Partners les 24 et 25 octobre derniers, a tenu toutes ses promesses. Retour sur un événement de plus en plus prisé chaque année.



« Il faut regarder la réalité en face (…), les opérations de maintien de la paix de l’ONU ont montré leurs limites. (…) Il est temps de changer de doctrine. Nous ne pouvons pas toujours compter sur l’extérieur.» C'est par ces mots que Macky Sall ouvrait, le 24 octobre dernier, le huitième Forum de Dakar, organisé par le cabinet d'intelligence économique français, Avisa Partners.



Si ce discours tranché a marqué ses auditeurs, plus habitués aux discussions feutrées des ateliers qui ont rythmé le Forum, Macky Sall a su trouver le ton juste pour lancer cette nouvelle édition du Forum de Dakar, centré cette année sur le thème « L’Afrique à l’épreuve des chocs exogènes : défis de stabilité et de souverainetés ». Et qui fût une réussite, comme en témoigne la présence de plus de 300 spécialistes et membres de délégations diplomatiques à Dakar.



Avisa Partners, architecte du Forum



Un succès notamment attribuable au groupe français Avisa Partners, qui organise le Forum depuis 2014. Comme l’évoque Bertrand Slaski, directeur au sein de la société d’intelligence économique, pour Financial Afrik : « le Forum s’est ouvert sur le « grand monde ». C’est dans son ADN et il me semble que cela a d’ailleurs toujours été la volonté des autorités sénégalaises qu’il en soit ainsi. Cette ouverture s’inscrit véritablement dans la tradition de la diplomatie sénégalaise et est ancrée dans la culture des habitants du pays qui donnent corps au principe de Teranga. C’est la raison pour laquelle le soft Power sénégalais connaît autant de succès, tant dans la sous-région, que sur le continent et au-delà. Il faut aussi se souvenir qu’en 2021, les effets de la crise sanitaire ont été abordés au Forum, en présence de Charles Michel, président du Conseil européen et du Président sud-africain Cyril Ramaphosa. ».



Travaillant main dans la main avec la présidence et le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’étranger, Avisa Partners a su développer le « modèle » du Forum de Dakar, permettant ainsi aux acteurs en présence de prendre position sur les grands enjeux du continent.



Un succès qui passe également par la diversité des publics auxquels il s’adresse. Si ce type d’événement est généralement réservé à une intelligentsia qui cultive le goût du secret et des conclaves feutrés, le Forum de Dakar acte d’un renouvellement du format auquel Avisa Partners a accordé une attention toute particulière, via « la présence d’influenceurs en 2021 et 2022 (fastinfos sur instagram, Mister Geopolitix sur YouTube, Victoria Bennardi sur TikTok, etc…). Ils permettent notamment d’adresser un public différent et d’avoir un Forum de Dakar « hors les murs » du CICAD ». Une ambition assumée, renforcée par les nombreuses interactions positives sur les réseaux sociaux.



Le Forum de Dakar, clé de voûte de la politique régionale



Parmi les ministres des Affaires étrangères présents, figuraient le chef de la diplomatie malienne Abdoulaye Diop, ses homologues de République centrafricaine, de Libye ou encore de la Turquie.



Le président en exercice de l’Union africaine a notamment souhaité mettre à l’honneur ses partenaires lusophones. Ce dernier saluait ainsi l’initiative des présidents angolais et cap-verdien, qui « à eux deux, ont contribué chacun pour 1 million d'euros, à permettre le déploiement immédiat des forces africaines (d'interposition) au niveau de la République Démocratique du Congo et du Rwanda ».



Une façon de reconnaître l’engagement de ces deux partenaires, qui se sont rapprochés de Dakar ces dernières années. Rampe de lancement pour son accession à la tête de l’Union africaine en 2021, la présidence sénégalaise, en collaboration avec Avisa Partners, a ainsi su faire du Forum de Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique un événement majeur dans le calendrier politique du continent, où se retrouvent acteurs de la politique internationale – délégations saoudienne, turque, indienne, gambienne, malienne, soudanaise et américaine étaient de la partie cette année – spécialistes du continent, et acteurs industriels.



webnews