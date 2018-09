Bagarre à l’Ucad: Un blessé grave évacué

Ce lundi 17 Septembre 2018 aux alentours de 14 heures a eu lieu une altercation entre deux étudiants de la faculté des sciences et techniques, informe un communiqué du Coud. Leur discussion portait sur la validation des élections de l’amicale de ladite faculté tenues du 28 au 29 avril 2018, poursuit le document.Cet échange de propos a débouché sur un affrontement direct entre les deux étudiants et cela a entraîne des blessures graves pour l’un d’eux. Le COUD informé de la situation a aussitôt pris toutes ses responsabilités en assistant d’abord puis en évacuant l’étudiant blessé dans une structure sanitaire de la place où il est présentement bien suivi.Toujours selon le texte du Coud, la situation de l’étudiant est stationnaire et son pronostic vital n’est pas engagé.Par ailleurs le COUD tient aussi a informé l’opinion que les élections de désignation des délégués d’amicale, interlocuteur du COUD dans le domaine social sont du ressort exclusif des facultés. Dans ce cas d’espèce aucun étudiant de la faculté des sciences et techniques n’est, à ce jour, désigné par ladite faculté pour représenter les étudiants.Le COUD a procédé à l’attribution des logements de vacances avec les délégués des amicales en respectant la procédure habituelle et à ce jour aucune difficulté n’est noté entre ces derniers et la direction du COUD. En définitive, le COUD condamne avec vigueur toute forme de violence et invite les étudiants à régler leurs différends par le dialogue et la concertation, seul gage d’une paix sociale universitaire durable.