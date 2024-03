Birame Soulèye Diop, vice-président du Pastef, invité de l’émission " Point de vue " sur la RTS, demain à 14 heures- "Rien Tous les Soirs" ouvre enfin ses portes aux bannis !

Le chapelet de surprises qui se sont enchaînées durant ces derniers jours dans notre chère République prouve à suffisance qu’en termes de rebondissements politiques, impossible n’est pas sénégalais et que la marche particulière de notre Nation nous réserve encore bien des situations inédites.

Dakarposte est en mesure de révéler qu'une preuve, qui est loin d’être anecdotique, vient de nous en être administrée par la RTS, cette propriété nationale longtemps restée l’apanage des flagorneurs du président sortant Macky Sall et qui, subitement, déroule le tapis rouge à un ponte du nouveau régime, le vice-président du Pastef, monsieur Birame Soulèye Diop, invité demain de la très marron beige émission " Point de vue ", demain à 14 heures. On en a tout simplement la berlue !



Emission à ne surtout pas rater !



















