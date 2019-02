COMMUNIQUE DE PRESSE DU JERM

En prélude de l'élection présidentielle du 24 février 2019, la Jeunesse émergente pour la réélection de Macky (JERM) s’est réunie en ce jour, pour analyser l’actualité nationale. A cet effet, les membres de la JERM ont constaté pour le déplorer une escalade de violences verbales qui ne traduit pas un esprit de viabilité du jeu politique et de notre lointaine histoire démocratique. Le Sénégal est ainsi marqué par un glorieux passé démocratique qui s’est matérialisé pendant ces dernières décennies par une double alternance démocratique. La JERM en appelle ainsi à plus de responsabilité de tous les acteurs politiques. Il faut faire place aux débats d'idées et de programmes qui seront sanctionnés au soir du 24 février par le vote des sénégalais, seuls souverains. Analysant la question du parrainage, les membres de la JERM se sont félicités du bon déroulement du processus qui a ainsi permis aux sénégalais de rationnaliser l’espace politique. La JERM s’est en outre félicité du bilan largement satisfaisant de son Excellence le Président Macky SALL, traduisant ainsi une vision et les axes programmatiques du Plan Sénégal Emergent (PSE). Par essence, un homme politique ne peut s’appesantir seulement sur les problèmes conjoncturels mais, doit procéder par une œuvre créatrice d’emplois et de richesses, au bénéfice de la génération future. Ainsi, après l’échec ou une faible réussite des régimes précédents de plusieurs plans de développement visant à propulser le Sénégal vers l’émergence, aujourd’hui le constat reste unanime. Tous ces programmes antérieurs au gouvernement actuel qui ont engloutit des milliards n’ont pas abouti aux résultats escomptés. Ce diagnostic préliminaire approfondi sans aucune complaisance a permis au président de la république de mettre sur pied le PLAN SENEGAL EMERGENT. Ce présent plan décline une vision optimiste, réaliste et humaniste qui est : « un Sénégal émergent en 2035 avec une société solidaire dans un Etat de droit ». Cette vision est animée par trois axes stratégiques qui vont être effectifs au cours de ces deux décennies à venir : • Une transformation structurelle de notre économie à travers la consolidation des moteurs actuels de la croissance et le développement de nouveaux secteurs créateurs de richesses ; • Une amélioration significative des conditions de vie des populations, une lutte plus soutenue contre les inégalités sociales ; • Le renforcement de la sécurité, de la stabilité, de la protection des droits et libertés et de la consolidation de l’État de droit. Pour rappel, la JERM est un mouvement de jeunes qui vise la réélection du Président Macky SALL à travers la vulgarisation du PSE. En effet, ayant constaté une mauvaise appropriation, un manque criard d’informations et de compréhension de la part des sénégalais ; un groupe de jeunes, engagé, déterminé et patriote a décidé de mettre en place un mouvement politique dénommé JERM (Jeunesse Emergente pour la Réélection de Macky sall). La JERM s’est appropriée le PSE en étant une de ces sentinelles, en participant à sa vulgarisation et à sa promotion au près des masses. Pour ce faire, le mouvement décline les objectifs suivants : • Promouvoir le PSE ; • Lutter contre les facteurs de risques du PSE qui se présentent comme étant des obstacles pour sa réalisation ; • Réélire le président de la République Macky sall afin de garantir la pérennité du PSE. ENSEMBLE SEMONS LA GRAINE DE L’EMERGENCE ! Kalidou Diallo coordonnateur de la JERM (Jeunesse Émergente pour la réélection de Macky) Fait à Dakar, le 04 février 2019.