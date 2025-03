Conflit contractuel : Serigne Fallou Diouf accuse Génération Foot ‘’d’abus de confiance’’

Conflit Serigne Fallou Diouf et Génération Foot 1

by dsports

5 mars 2025

A LA UNE, Foot local, Ligue 1, Lions

Après Amara Diouf, Génération Foot pourrait entrer en conflit avec un autre de ses pensionnaires, champion d’Afrique U17. Serigne Fallou Diouf, arrivé à l’académie en octobre 2023, a en effet saisi la Chambre de résolution des litiges de la Fédération sénégalaise de football pour arbitrer son conflit contractuel avec GF. Il accuse son employeur d’abus de confiance et de falsification.



La collaboration entre Serigne Fallou Diouf et Génération Foot tourne au vinaigre. Le joueur, champion d’Afrique U17, et l’académie de Déni Biram Ndao ne parlent plus le même langage. Les deux parties sont ainsi en conflit. Le défenseur central de 18 ans a, en effet, saisi la chambre nationale de résolution des litiges (CNRL) de la Fédération sénégalaise de football pour obtenir un arbitrage sur un conflit contractuel.



Serigne Fallou Diouf brandit un contrat de deux ans



Dans une plainte adressée au président de la CNRL, le 26 février 2025, Serigne Fallou Diouf reproche à son employeur, Génération Foot « d’abus de confiance, de falsification de documents et d’actes non-conformes aux lois et règlements de la FIFA ». L’adolescent explique que son papa, Mamadou Diouf, après plusieurs demandes envoyées à GF pour disposer du contrat de son fils, a reçu de l’administration du club trois contrats successifs.



Selon le courrier du joueur, GF a présenté « un contrat non signé, non homologué ; un contrat d’une durée de 5 ans, homologué le 10 octobre 2023 ; et un contrat d’une durée de deux ans, homologué à la même date du 10 octobre 2023 ». Or, Serigne Fallou et ses conseillers considèrent que le contrat signé avec GF depuis octobre 2023 s’étend jusqu’en 2025. Avant de saisir la CNRL, le joueur avait d’ailleurs, contacté en premier la Direction de Génération Foot pour l’informer de sa décision de ne pas renouveler son bail de deux ans. Ce courrier a été envoyé le 24 février par mail. Courrier auquel a répondu Génération Foot, le lendemain 25 février.



Génération Foot sort un contrat de 3 ans et deux ans supplémentaires si….



La Direction de Génération Foot, dans sa réponse, qui a pour objet ‘’clarification sur la durée de votre contrat’’ souligne : « le contrat joint à votre courrier ne correspondant ni à celui que nous avons ni à celui enregistré auprès de la Ligue sénégalaise de football professionnel. En effet, lors de la signature de votre contrat, votre père et vous-même avez signé un engagement d’une durée de trois ans avec une prolongation automatique de deux années supplémentaires. Ainsi votre contrat couvre les saisons 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026. (…) En cas de non transfert du joueur lors de sa dernière année de contrat, celui-ci est prolongé de deux années supplémentaires couvrant les saisons 2026-2027 et 2027-2028 ».



Le dossier est désormais sur la table de la chambre nationale de résolution des litiges qui a prévu de l’instruire ce vendredi 7 mars 2025. Selon les informations reçues par D-Sports, GF aurait demandé le report à une date ultérieure.



La CNRL est l’organe habilitée à traiter des litiges entre un club et un joueur relatifs au travail, à la stabilité contractuelle et ceux concernant les indemnités de formation et les contributions de solidarité entre clubs appartenant à la FSF. La chambre est composée d’un président et d’un vice-président qui doivent impérativement être des juristes, de trois représentants des joueurs et de 3 représentants des clubs.





















Bacary CISSE (DSports)