Cambriolage au tribunal de Diourbel Le bureau du procureur Aly Ciré Ndiaye visité

Fait inédit. Dans la nuit du samedi 17 au dimanche 18 juillet 2021, le tribunal de Diourbel a été victime de cambriolage. Eh oui. Comme vous pouvez le voir dans les images, l'intrus, pour le moment non encore identifié, a mis le bureau du procureur Aly Ciré Ndiaye dans un piteux état. Après avoir défoncé la porte d'entrée, il a fouillé dans les dossiers, mis la pièce sens dessus dessous, tiré les tiroirs, éparpillé les dossiers. Comme s'il cherchait un document ou quelque chose, se disent certains.



D'ailleurs, même les scellés de chanvre ont été renversés. Dakarposte qui est en train de creuser, va dans les prochaines heures, vous donner les suites de ce cambriolage en plein palais de justice de la capitale du Baol. Une enquête est, selon les premières informations recueillies, ouverte. Et la lumière de cette affaire est scrutée. On y reviendra...