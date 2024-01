Candidature d’Amadou BA : prémices d’un discours politique qui rassure (Pape Magatte SARR)

Un célèbre homme d’Etat et philosophe romain disait que « le discours est le reflet de l’âme », par cet adage on peut s’imaginer qu’en politique les mots ont forcément un sens. Leur portée historique est inlassablement établie à partir du moment où les déclarations faites par les personnages politiques engagent ces derniers devant Dieu et devant les hommes.

Aujourd’hui, le Sénégal s’achemine vers un rendez-vous électoral majeur durant lequel se fera le choix du Président de la République, personnalité la plus éminente de notre Etat et qui a la lourde charge de le diriger. Sur le plan contextuel, des élections n’ont certainement jamais été aussi décisives pour l’avenir de la nation si l’on se fie à tous les événements qui se sont succédé ces dernières années. En effet, notre pays est à la croisée des chemins après près de soixante-quatre ans de souveraineté, il devient membre du club fermé des Etats détenteurs et producteurs de gaz et de pétrole. A partir de là, l’intérêt que le Sénégal représente sur le plan international accroît sans aucun doute et les exigences en termes de couverture des besoins de ses citoyens également.

C’est dans ce sens que le Président de la République a opéré le choix du candidat de sa majorité

Selon lui, un tel choix est murement motivé

de son camp.

le lundi 10 juillet 2023, lors de la réunion de la Conférence élargie des Leaders

« après avoir écouté les uns et les autres, pris

en considération toutes les suggestions, nous avons mis en avant les enjeux

fondamentaux de l'heure : la préservation de la République et de la démocratie, la

sauvegarde de la paix et de la stabilité, pour la poursuite des politiques publiques, autour

du socle que constitue le Plan Sénégal Emergent ».

Cet épisode passé, le Premier ministre Amadou BA est le candidat de la grande majorité

présidentielle et c’est à titre qu’il a exprimé ses premiers discours lors des différentes

investitures organisées par les entités politiques qui le soutiennent.

C’est pourquoi le scrutement des premiers mots prononcés par le candidat devient

intéressant dès lors qu’il nous permet d’avoir plus d’indices sur l’homme, sa vision pour

le Sénégal, ses appréhensions mais aussi son style.

Voilà qu’il affirme avec verve qu’il « saura consolider » ce que son prédécesseur a fait en

puisant « dans son héritage ». Mais mieux, Amadou BA estime qu’il lui faudra « aller

encore plus loin, faire encore plus, faire encore mieux et plus vite ». En effet, cette

affirmation revient dans presque tous ses discours où sans relâche il crie son ambition

d’opérer les ruptures nécessaires pour que le Sénégal atteigne des objectifs plus

ambitieux.

Assurément, la préservation de la cohésion nationale reste une priorité pour le candidat

qui la qualifie comme étant « des plus essentielles ». Cette cohésion qui a d’ailleurs pris

un sacré coup dernièrement, mériterait un sursaut d’orgueil national afin que les

Sénégalais, debout « épaule contre épaule », puissent se retrouver autour de l’essentiel.

Le candidat Amadou BA conscient de la gravité à accorder à l’unité de notre nation,

la cohésion nationale est le ciment qui nous permettra de surmonter les obstacles et de bâtir un avenir plus stable et prospère ». Dans cet élan, il faut dire qu’il prend très au sérieux la menace sécuritaire. En effet, sans paix et sécurité, notre cohésion nationale prospérait difficilement surtout face aux enjeux de stabilité de notre pays, proche d’une ceinture de feu. Ainsi, le renforcement de la capacité de nos forces de défense et de sécurité, reste prioritaire pour le Premier ministre-candidat.

considère que «

Dans cette perspective, le candidat fait montre d’une grande humilité et ouverture en faisant un appel au rassemblement et à la grande mobilisation ; « Je lance donc un appel vibrant à chaque citoyen, à chaque leader politique, à chaque responsable, à chaque homme et femme de ce pays : unissons-nous pour le bien supérieur de notre nation ».

En outre, le point culminant des communications d’Amadou BA, reste sans doute l’engagement ferme qu’il annonce en direction de la jeunesse. En dépit de tous les efforts qui sont actuellement consentis pour soutenir cette frange sensible et majoritaire de notre population, le Premier Ministre affirme fièrement « je vais marquer le Sénégal comme le Président de l'emploi et de l’épanouissement des jeunes ».

Mieux, il enchaîne en promettant «des avancées majeures, une mobilisation des ressources, des idées et des expertises jamais atteinte pour offrir de bons emplois et le bien-être à nos jeunes ».

Au demeurant, il va de soi que le discours politique qui est en train d’être construit par le candidat, emprunte la voie des grands discours produits au cours de l’histoire par des hommes d’Etat. En effet, au-delà de représenter la pensée de leurs rédacteurs, ils permettent de s’imprimer de leur conception du présent et de l’avenir.





Pape Magatte SARR

Pôle Communication

Coalition pour l’Alliance des Valeurs Ethiques et Citoyennes (AVEC)