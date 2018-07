Cascade de démissions à la direction de la CNCAS... Le torchon brûle entre le DG, Malick Ndiaye et la SG, Mme Seck...

Que se passe t'il à la direction de la Caisse nationale de crédit agricole du Sénégal (CNCAS)? Il y'a de quoi se poser la question. En tous cas, dakarposte a appris que des employés ont récemment démissionné de la banque. Parmi les démissionnaires, il nous revient qu'une certaine Mariama Camara, responsable d'un département de la direction de cette banque et l'assistante de Madame Diedhiou répondant au nom de Rokhaya Diallo...



Interpellé sur les deux départs, le DG Malick Ndiaye minimise: "écoutez, elles ont voulu partir et elles sont parties. Le travail continue. Il n'ya pas de quoi fouetter un chat"



Dans la foulée, nous avons pu glaner que "rien ne va plus entre le DG et son SG, Mme Seck". A preuve, renchérit la source, "la voiture de service de la dame a été retirée par la direction".



Nos tentatives de joindre le DG, Malick Ndiaye et son SG, Mme Seck ont été vaines.





Affaire à suivre...