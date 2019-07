Ce que doit faire Aliou Cissé et ...Sadio Mané

Parler de drame pour un pénalty raté peut être considéré comme disproportionné mais quand on voit à quel point les matchs se jouent sur des détails de nos jours, ça peut se comprendre. Bis repetita, serait-on tenté de dire!

Et, comme disait une vieille sagesse : une fois ça passe, deux fois ça lasse et trois fois ça casse. Sadio Mané rate encore un pénalty face aux Ougandais.

Mané, pourtant, a failli mettre un terme presque définitif au suspense lorsqu’il a logiquement obtenu un penalty à l’heure de jeu. Mais sa frappe a finalement été sortie par Onyango, auteur d’une superbe horizontale sur sa gauche pour maintenir les siens dans le match (60e).

Attardons-nous sur ce pénalty encore raté de Sadio Mané et de son cas allusion faite à ses pénaltys ratés à son actif ! Figurez-vous que depuis quelques années, nous vivons un phénomène difficilement explicable : les pénaltys sont de plus en plus loupés. Pour ainsi dire que "l'enfant prodige de Bambaly" n’est pas le seul grand joueur qui rate un pénalty.



Tirer un pénalty devient une torture lorsque l’enjeu est important. Le football évolue année après année ; les nouvelles technologies et les analyses poussées ont contribué à cette avancée. De nos jours, les staffs regardent tout, jusqu’à la manière dont saute le mur adversaire sur les coups francs dangereux. Les pénaltys sont analysés par les entraîneurs pour faciliter la tâche autant des tireurs attitrés . Certes, Sadio Mané est quelque part fautif, mais le coach Aliou Cissé gagnerait à désigner, pendant qu’il est encore temps, un tireur patenté pour les pénaltys.

Le très contesté Aliou Cissé devrait répéter les séances à l’entraînement: Il n’y a pas de secrets, pour avoir le plus de chances de réussir un penalty le jour du match, il faut d’abord répéter le geste à l’entraînement.

C’est la meilleure manière pour un joueur de prendre ses marques avec l’exercice pour apprendre à bien le tirer et prendre confiance en lui. Le travail paie toujours. Comme dirait un certain Mario Balotelli: “No Pain, No Gain !”



Le penalty est avant tout une épreuve psychologique. La réussite du tir dépend en grande partie du tireur. C’est pourquoi ce dernier doit savoir rester focus et centré sur lui-même pour ne pas se laisser faire déstabiliser par le goal adverse. Il doit prendre soin de bien préparer la balle pour éviter toute mauvaise surprise. Le joueur doit privilégier le tir du plat du pied à raz de terre et de préférence du côté ou il a le plus d’assurances pour tirer.



À bon entendeur...