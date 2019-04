Ce que l'on sait des autres mesures individuelles attendues mercredi 8 Mai prochain

Il nous revient , soit dit en passant que dans l’attente de ses nominations, qui entrent dans l'ordre normal des choses, les cabinets des ministres et directeurs généraux s’adaptent : il faut poursuivre la gestion des "affaires courantes".



Alors que rien ne filtre des discussions au sommet de l’Etat, mais que les rumeurs se multiplient, les membres des cabinets entre autres sont contraints d’attendre, " dans le flou ". Normal, car la discrétion reste la caractéristique maîtresse du Président Macky Sall. D'ailleurs, il ne cesse d'exhorter ses collaborateurs à toujours cultiver la confidentialité. Hélas...



Cela dit, dans certains cabinets ministériels et directions mais surtout parmi les proches, parents, amis et sympathisants des ministres, PCA et Directeurs Généraux , l’état d’esprit varie en fonction du nombre de rumeurs insinuant que le ou la ministre est sur la sellette. Mais, une seule chose est sûre : ce sont bien plusieurs ministères et directions de sociétés qui seront chamboulées à l'issue du prochain Conseil des Ministres.

Parmi eux, dakarposte tient de ses réseaux de renseignements que le ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération, le Ministère des Collectivités territoriales et de l’Aménagement du territoire, le ministère des Finances...sont concernés

Qui plus, une direction névralgique , dont le DG, a été récemment accusé de favoritisme entre autres incartades à travers un mémorandum au vitriol, "risque de connaitre un nouveau patron" ...