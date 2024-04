Cheikh Diba : un  crack du Budget et des Finances pour imprimer une vraie croissance à notre économie

Dakarposte est en mesure de révéler sans risque d'être démenti que le sieur Cheikh Diba est de cette race de ministres. Et à vrai dire, le nouveau régime ne pouvait être mieux inspiré en choisissant un homme de sa qualité pour occuper le Budget et les Finances, ce ministère de souveraineté de la bonne gestion duquel les fruits de notre Matière économique vont tenir la promesse des fleurs dans les meilleures conditions de température et de pression !



Plus sérieusement, disons que le nouveau ministre des Finances et du Budget a véritablement le profil de l’emploi, et pour cause.



-Vu la qualité de ses diplômes académiques (acquis dans des institutions universitaires de classe mondiale, d’ici et d’ailleurs) ;

-vu sa durée non négligeable dans la sphère ministérielle qu’il a en charge de gérer aujourd’hui) ;

-vu l’ampleur technique des responsabilités administratives qu’il a eu à y occuper, et à propos desquelles il a, selon toute vraisemblance, apporté entière satisfaction ;

-vu son implication de tout premier ordre dans l’élaboration et la mise en œuvre d’importantes politiques budgétaires…Et encore, et encore.



Il n’est pas inutile de noter que toutes ces marques de compétences, il les a étalées avec maestria sous le magistère du régime sortant. Ce qui veut dire que s’il y avait un tant soit peu de lacunes dans l’exercice d’autant de responsabilités, il n’aurait guère tapé dans l’œil des tenants du nouveau régime, fut-il un membre déclaré ou discret de leur formation politique.

Comme l’écrasante majorité de nos compatriotes, nous sommes nous aussi tombés sous l’imposante carrure professionnelle de ce crack des Finances et du Budget, loin de nos têtes de linotte, et n’avons aucun doute que par la grâce de Dieu, il accomplira cette lourde mission d’une manière telle que personne n’aura jamais envie de le voir quitter ce très stratégique département ministériel.

























