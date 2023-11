Cheikh SECK député : Bassirou Diomaye FAYE, « c’est le sommet du salafisme, il ne respecte pas nos tarikha »

«Ils ont choisi Bassirou Diomaye comme candidat. Lui, c’est le sommet du salafisme. Un vrai salafisme c’est lui. Ces gens-là ont été agents de notre candidat Amadou BA. C’est notre candidat qui les a formés aux impôts et Domaines. Comment choisir un homme qui ne sait rien ? Le comble c’est que Bassirou Diomaye FAYE n’est jamais allé à Touba, encore moins à Tivaouane ni dans un autre foyer religieux. Cet homme ne donne pas la main aux religieux parce qu’il ne respecte pas nos tarikha. On ne peut voter pour une telle personne», déclare le député.



A noter qu’Ousmane SONKO ne peut encore obtenir des fiches de parrainages. Après avoir obtenu gain de cause, la Cour suprême a cassé la décision du juge Sabassy FAYE qui l’avait remis en selle.