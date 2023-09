Choix de Macky pour sa succession- Une décision savamment retardée et inévitablement lourdes de conséquences négatives

La succession de Macky Sall à la tête de l’Exécutif attise les appétits de façon déraisonnable dans son propre camp, et le fait qu’il ait décidé de choisir lui-même ce successeur a, pour ainsi dire, largement contribué à exacerber les prétentions dans ce sens. Pourquoi donc cette importante décision, annoncée il y a quelques mois en grande pompe, n’a-t-elle pas été jusque-là exécutée ? Personne n’est certes dans le secret des dieux pour répondre avec exactitude à une telle question ; mais il reste évident qu’une telle situation n’est pas de nature à installer la sérénité et la discipline dans les rangs de " Benno Bokk Yaakar ".



Cet avis de tempête est d’autant plus crédible que d’aucuns prêtent au chef de l’Etat l’intention de repousser l’échéance de cette désignation jusqu’à une extrême limite, histoire de ne donner aucune marge de manœuvre à ceux parmi les potentiels candidats (consultés ou non par le Sage Moustapha Niasse) qui seraient tentés de contester son choix et, par conséquent, de se donner la liberté et les moyens de faire cavalier seul.

Pour qui connaît le " Macky ", une telle hypothèse n’est pas à écarter.Le président Macky Sall, c’est connu, n’aime pas trop la fronde et la défiance. Or donc, le fait de divulguer son choix dans les délais raisonnablement requis mettrait les éventuels candidats dissidents dans des conditions idéales pour matérialiser efficacement leurs aspirations présidentielles en direction de février 2024. Ce qui serait un camouflet atroce que le futur ex président supportait difficilement dans sa paisible retraite d’ancien chef de l’Etat.



Les candidats non encore préparés auront une longueur de retard impossible à rattraper !

Les candidats à sa succession (déclarés ou non) doivent donc se le tenir pour dit : attendre que le décideur en chef fasse son choix pour préparer leur monture serait une attitude trop mal inspirée. Les plus futés d’ente eux ont peut-être déjà tacitement fourbi leurs armes et posé les jalons de cette grande préparation matérielle et financière qui doit nécessairement entourer ce projet qui, après tout, est une aventure périlleuse où l’on peut laisser bien des plumes.



Une attente aux incidences insoupçonnées sur la marche du pays…

Il y a quelques mois de cela, nous avions alerté en informant que le fait que le président Macky Sall se délectait à retarder la divulgation de sa décision d’être candidat ou non pour un troisième mandat avait mis l’économie du pays à terre et refroidi les énergies à des niveaux insoupçonnés de l’appareil d’Etat. Malheureusement, à l’heure actuelle, force est de constater que nous sommes pratiquement dans le même cas de figure, étant entendu les possibilités de choix qui s’offrent au " Macky" ont fini de diviser les militants et les caciques du camp présidentiel.

En fait, peut être le chef de l’Etat ne le sait pas (ou le sait mais feint de l’ignorer) mais cette longue attente qu’il continue d’imposer à son parti et à sa coalition installent tous ceux qui doivent faire vivre et marcher le pays dans une insolente et angoissante situation d’observation, qui, à tous points de vue, est contreproductive envers les secteurs vitaux de la Nation. Ils n’ont guère plus le cœur à l’ouvrage, parce que trop soucieux de savoir quel sort sera réservé à " leur" candidat, celui qu’il souhaiterait voir investi par le futur ex 4e président du Sénégal. Et malheureusement, nous sommes fondés à croire que ce ramollissement va inéluctablement s’exacerber le jour où le président jettera son dévolu sur un des " fauves" (entendez un des potentiels candidats) tapis dans la " jungle".



Une scission suivie d’une confrontation est inévitable

Quoi qu’il en soit, il n’y aucune solution possible, aucune issue heureuse pour une coalition qui prétend vouloir remporter la prochaine Présidentielle et qui se permet de jouer avec le feu en s’amusant avec la non divulgation de son candidat à moins de cinq mois de l’échéance fatidique. Car, de toute évidence, quel que soit le choix du " Macky", la " guerre de trois " aura bien lieu ». Les langues vont se délier. Des coups pleuvront de partout, et ça va forcément beaucoup saigner. Ce sera une guerre fratricide sans précédent, au cours duquel l’arme la plus redoutable sera le reniement, la calomnie et le déballage à tout va. Car, le meilleur ennemi d’Amadou BA (c’est un secret de Polichinelle) c’est Abdoulaye Daouda Diallo. Ali Ngouille Ndiaye (qui a voyagé avec le président à Nairobi avant de rallier avec lui Dar Es Salam) n’est l’ami de personne et a déjà montré qu’il n’accepterait pas d’être écarté de la course.

Boune Abdallah Dione, malgré sa politesse et sa fidélité envers le "Macky ", n’acceptera pas surement d’être sacrifié à l’autel d’un choix qui serait moins valeureux que sa personne.

Le maire de Kolda, quant à lui, reste un dangereux trublion qui n’hésitera pas à jeter du sable dans le couscous.

Voilà la situation. Dites-moi donc où est la solution.













njaydakarposte@gmail.com