Confidence de Ngoné : « Un DG de la télé veut me renvoyer si je ne couche pas avec lui »

je me prénomme Ngoné j’ai 32 ans et je suis assistante de direction dans une grande chaîne de télé depuis maintenant 7 mois. Après les études je n’arrivais pas à trouver du travail. Donc j’ai dû enchaîner les petits boulots pendant près de 10 ans mais ça ne rapporte pas grand chose.





Par chance j’ai été appelée pour un entretien dans la boîte où je suis actuellement. Tout s’est bien passé, et j’ai commencé une semaine après. Mais voilà que depuis deux semaines, mon patron fait tout pour me donner du travail à partir de 17h.



Il a insisté pendant plusieurs jours avant de passer aux menaces

Ainsi lui et moi restons seuls dans les bureaux jusqu’à tard dans la nuit. Il ne lui a pas fallu longtemps pour me faire des avances un de ces soirs. Mais j’ai refusé catégoriquement. Il a insisté pendant plusieurs jours avant de passer aux menaces. Là il m’a clairement signifié que si je n’acceptais pas de coucher avec lui, il me renverrait.



Depuis ce jour je ne dors pas

Il m’a donné un ultimatum d’un mois pour me donner à lui sinon je perdrais mon emploi. Cet emploi que j’ai cherché pendant 10 ans! Et depuis ce jour, je ne dors pas les nuits. J’ai envie de partir mais ce boulot paye vraiment bien, et je suis très à l’aise financièrement. En plus mes amies ont commencé à me considérer et je n’imagine pas leurs réactions en apprenant que je suis de nouveau au chômage. Aidez-moi s’il vous plaît



Oumar Diallo/Senegal7