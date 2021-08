Construction de la Boucle de Kalounayes : Les populations chassent les Chinois et réclament Ecotra

La polémique sur l’attribution du marché de la construction de la bouche de Kalounayes est loin de connaitre son épilogue. En effet, selon une source de Canal221, les populations qui menaçaient de détruire le matériel de l’entreprise chinoise sont passées à l’acte. «Une machine foreuse de sondage a été incendiée par les populations considérant que l’Ageroute leur fait la sourde oreille désignâtes particulièrement la démarche irresponsable du Dg de l’Ageroute Ibrahima Ndiaye qui a décidé d’ignorer l’arrêt de la Cour suprême en redéployant de façon unilatérale l’entreprise chinoise à Kalounayes. Une démarche qui ne rime pas avec la vision du président Macky Sall», informe notre source.



Qui ajoute que les habitants sont plus que déterminés à faire partir les chinois. D’ailleurs toujours d’après notre interlocuteur dans la nuit du vendredi des jeunes ont incendié la base de l’entreprise chinoise se trouvant dans la localité de «Teubi» précisant «qu’une très forte mobilisation de la gendarmerie quadrille toute la boucle des Kalounayes».



À en croire, notre interlocuteur les populations sont toutes pour la préférence nationale qui leur permettra d’avoir des emplois. «Vue la tension qui règne actuellement en Casamance, il y’a risque de morts d’hommes et le Dg de l’Ageroute sera l’unique responsable», prévient la source.



Un expert en matière d’attribution de marchés de préciser que «l’annulation rend inexistante la décision de l’Armp et remet les parties à l’état où elles étaient avant la décision. Il n’y a pas de sursis car il n’y a plus d’attribution à l’entreprise chinoise».