Côte d’Ivoire : Diomaye Faye échange avec Alassane Ouattara au Palais présidentiel à Abidjan

En visite en Côte d’ivoire, ce mardi 7 mai 2024, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a été accueilli , à la mi-journée, par son homologue ivoirien, Alassane Ouattara, au Palais présidentiel à Abidjan, a constaté Abidjan.net sur place.







Selon son agenda officiel, Bassirou Diomaye Faye aura seulement un entretien "avec son homologue, Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire, dans le dessein de consolider les liens d’amitié, de fraternité et de coopération existant entre le Sénégal et la Côte d’Ivoire."







Ce déplacement du président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye en Côte d'Ivoire s'inscrit dans le prolongement de ses déplacements depuis son élection à la tête de l'État du Sénégal.







Abidjan est ainsi la quatrième étape de son agenda diplomatique après Nouakchott, Banjul et Bissau.







Le nouveau président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a été élu le 24 mars dernier au premier tour de la présidentielle sénégalaise avec 54,28% des voix.









































































Abidjan.net