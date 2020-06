Coup d'Appel : Affaire faux billets- Thione Balago Seck risque 5 ans de prison ferme et 10 millions Francs Cfa d’amende

Alors que l’information du renvoi du procès de Thione Ballago Seck avait été donnée sur la toile, Dakarposte qui est là pour vous donner la bonne info, vous révélait qu’il était en cours et que les avocats étaient en train de soulever des exceptions. Des exceptions sur l’article 5 de la constitution, qui avaient poussé le premier juge à annuler la procédure, sont aujourd’hui rejetées par le juge d’appel. Qui a, après avoir terminé l’interrogatoire les mises en cause et laissé aux acteurs s’adonner aux traditionnelles questions réponses , a donné la parole au parquet pour son réquisitoire. Estimant que le chanteur, lead vocal du groupe Raam Dann et son supposé complice Alaye Djité sont coupables, l’avocat général a requis une peine ferme de 5 ans plus une amende de 10 millions de français Cfa. Une demande, si jamais elle est suivie par la Cour d’appel, risque de plonger papa Thione, dans une rude bataille

Les avocats de la banque centrale, exposant leur argumentation, ont réclamé le franc symbolique. Ceux de la défense sont actuellement en train de fournir leurs arguments de plaidoirie pour sortie leurs clients des mailles de la justice. Rappelons que les deux prévenus sont poursuivis pour détention de signes monétaires, blanchiment d’argent, association de malfaiteurs et escroquerie. En première instance, le chanteur Thione Seck et son codétenu ont été relaxés dans le cadre de l'affaire des faux billets dans laquelle ils étaient impliqués. Le Tribunal correctionnel de Dakar avait déclaré la procédure nulle mais le parquet a attaqué la décision. La Cour d'appel de Dakar a donné partiellement raison au parquet en estimant que certains actes subséquents n'étaient pas nuls. Ainsi, elle avait ordonné la reprise des débats mais les avocats de Thione Seck et Alaye Djité ayant introduit un pourvoi en cassation, avaient demandé aux juges d'appel de surseoir à statuer. Ces derniers avaient rejeté leur requête.