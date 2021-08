Coup dur pour le DG de la RTS Racine Talla – Son ex-"niaarel" se remarie avec... Abou Abel Thiam

Alors qu’il n’a pas fini d’avoir maille à partir avec les syndicalistes, voici que Racine Talla, le Directeur général de la Rts est accablé de nouveau.

Dakarposte a appris de bonnes sources que son ex deuxième femme, la belle Rama Iyane Thiam a convolé avec un éminent membre de l’entourage de Macky Sall, en l’occurrence le président du Collège des délégués de l'ARTP Abou Abel Thiam. Rama Iyane Thiam est la sœur de Zahra Iyane Thiam.

"Racine Talla doit donc se sentir seul ces derniers temps, car accablé d’une part par les syndicalistes-maison et, d’autre part frustré par le remariage de son ex avec quelqu’un qu’il n’aurait pas pu soupçonner de le poignarder dans le dos. Ils sont tous les deux proches du Président Sall et de surcroit membres influent de l'APR. Rien de cocasse, se diront certains. En tous cas, c’est triste pour M. Tall aqui, s’il n’est fort intérieurement pourrait craquer, ce qu’on ne lui souhaite guère. Pourvu seulement que son courage prenne le dessus sur ses états d’âmes car il doit broyer du noir ces derniers temps" laissera entendre une source, au parfum de ce qui se trame dans les plus hautes sphères de l'Etat.



Tout le mal qu'on lui souhaite, c'est d'avoir toute la force de vie nécessaires pour surmonter ces difficultés. Et, comme disait un illustre penseur: "Dans chaque épreuve, ne cherchez pas l’ennemi, cherchez l’enseignement".