Covid-19 : Jacob Desvarieux, co-fondateur de Kassav', en réanimation

Âgé de 65 ans, Jacob Desvarieux, co-fondateur du groupe antillais Kassav', a été placé en coma artificiel. Son état est stable.

CORONAVIRUS - L'un des créateurs du groupe de musique antillais Kassav', Jacob Desvarieux, âgé de 65 ans, est dans un état de santé plutôt inquiétant mais stable. Après des rumeurs qui ont circulé pendant ce week-end, Los Production et Kassav Management ont publié ce dimanche 18 juillet un communiqué de presse, transmis notamment à la radio RCI et La 1ère.

Ils confirment que Jacob Desvarieux, positif au Covid-19, a été placé en coma artificiel à l'hôpital de Point-à-Pitre. "pour lui donner les soins nécessaires".

"Il s'agit d'un protocole médical classique. Son état est jugé stable par ses médecins, et nous aurons plus d'informations sous 48 heures. Nous vous remercions de ne pas faire circuler de fausses informations sur WhatsApp afin de laisser travailler sereinement l'équipe du CHU de Pointe-à-Pitre et de ménager ses proches", détaille le communiqué.



Diabétique et ayant subi une transplantation, la santé de Jacob Desvarieux est particulièrement surveillée et comme le relaie la 1ère, c'est à l'occasion d'une visite de contrôle qu'il a été testé positif au coronavirus.