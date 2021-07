Covid 19 : La mairie de Dakar soulage les hôpitaux de Dakar par une dotation en appareils respiratoires, d’anesthésie, des défibrillateurs…….

Après les 14000 mandats « appelés secours » octroyés aux populations dakaroises pour les aider à passer une très bonne fête de tabaski, Mme Soham El Wardini, le Maire de la Ville de Dakar, vient encore ce matin de s’illustrer vis-à-vis des populations de sa ville durement frappées par la pandémie de Covid-19. Cette fois -ci , c’est en direction des hôpitaux qui relèvent de sa juridiction.



Du matériel médical d’un coût de 1,2 milliard a été offert aux hôpitaux et centres de santé de Dakar. Un don qui tombe à point nommé pour les structures hospitalières de Dakar frappée par la 3 ème vague de Covid 19 qui soumet à rude épreuve les structures sanitaires d’ailleurs au bord de la rupture. En ce lundi matin, le soulagement pouvait se lire dans les visages du personnel médical des hôpitaux visités par le Maire de la Ville Soham El Wardini sous un soleil ardent.



Une visite des hôpitaux au pas de charge compte tenu de l’urgence sanitaire dont Mme le Maire a aussitôt mesuré l’ampleur de l’urgence à agir à côté des autorités étatiques.

Les besoins sont en effet, énormes et face à un ennemi invisible, aucune action n’est de trop pour le premier magistrat de la ville de Dakar, qui dans la foulée annonce une vaste campagne de distribution de masque après la Tabaski.



Cet important appui de la ville de Dakar a été salué par les directeurs des hôpitaux visités et par l’ensemble du personnel médical soignant. D’autres structures de santé de la capitale vont selon Mme le Maire, être également dotés en matériels médical après la tabaski.







Oumar Nourou