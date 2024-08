Crime ignoble à Pikine- Deux versions sur la découverte de la dépouille du danseur "Dabala" ...L'identité de son co-locataire, également mort, finalement connue...

Les langues se délient à Pikine aprrès la découverte macabre qui fait l'actualité.

Certains ont laissé entendre notamment sur RFM que c'est un proche, ami du danseur Abdou Aziz Ba, sans nouvelles depuis le week-end dernier de son poto qui s'est résolu ce mardi à recourir les services d'un menuisier pour forcer la porte d'entrée de l'apparement du danseur à Pikine Technopole.



Il nous revient qu'il avait d'abord tenté d' autres méthodes d'entrée qui ont échoué parce que la serrure était particulièrement résistante à l'ouverture.



L'entrée forcée mais une fois dans l'appartement, c'est une scène du crime insoutenable qui a été découverte. L'ami du danseur surnommé Dabala et le menuisier tombent des nues en découvrant le corps sans vie d'Aziz et celui de son neveu répondant au nom de Waly.



Par ailleurs, l’Observateur rapporte qu’un déploiement d’éléments de la police locale a éveillé la curiosité des riverains.



Renseignement pris, poursuit la source, ces derniers ont appris la double découverte macabre dans un appartement situé au deuxième étage de l’immeuble.



Le quotidien d’information, décrivant la scène, rapporte que l’un des corps a été retrouvé dans la salle de bain de l’appartement, et le second, « enveloppé dans un drap », gisait dans le salon. Un autre indice a retenu l’attention des enquêteurs, relève L’Observateur : « La porte principale de l’appartement était fermée de l’extérieur. Et sur la serrure de celle de l’une des chambres, également fermée, pendait une clé ».



S’agit-il d’un double homicide ou d’une bagarre qui a mal tourné ? Une enquête a été ouverte pour élucider l’affaire, signale le journal du Groupe futurs médias.





Dakarposte, qui suit cette affaire comme de l'huile sur le feu, vous promet d'y revenir amplement!