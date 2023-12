Critiques contre la candidature de Amadou Ba : Ansoumana Danfa rejoint Mame Mbaye Niang

Sur la Tfm, le ministre du Tourisme et des Loisirs, Mame Mbaye Niang, a exprimé son désaccord concernant la candidature d’Amadou Ba, actuel Premier ministre, désigné par le président Macky Sall pour représenter le camp du pouvoir lors de l’élection présidentielle de 2024. Ansoumana Danfa, Président du Mouvement de l’Action et de la Citoyenneté Authentique (MAC) par ailleurs premier allier du Président Sall est sorti de sa réserve pour valider les propos de Mame NIANG.



"Je connais le ministre Mame Mbaye Niang. C' est un homme loyal et sincère. Il n'est pas dans la manipulation (...) Nous ne cherchons pas de prestiges ou de postes auprès du Premier Ministre. Macky Sall nous a rassuré en 2012, c'est pour cela on n'a pas hésité de le soutenir. Amadou Ba a l'obligation de nous rassurer. S'il ne le fait pas, on ne va pas le soutenir et il ne sera pas notre candidat", a t-il averti dans une vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux.



Pour ce qui est du congrès annoncé ce jeudi après midi, Ansoumana Danfa suit la logique de Mame Mame Niang. "On vient juste de m'appeler pour aller à cette rencontre mais je n'irai pas", a t-il conclu. Ansoumana Danfa a tenu cette sortie lors d'une visite des chantiers de la mairie de Dakar aux Parcelles Assainies.





Lors des élections locales dernières, Ansoumana Danfa, Président du Mouvement de l’Action et de la Citoyenneté Authentique (MAC) avait beaucoup travaillé pour rapprochement entre Mame Niang et Amadou Ba.