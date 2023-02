DERNIÈRE MINUTE- Ousmane Sonko, exfiltré par les unités d'élite mixte (police/gendarmerie), conduit à son corps défendant chez... lui (VIDÉO)

Au moment où ses lignes sont écrites, l'opposant Ousmane Sonko est entre les mains des forces de l'ordre.

Que s'est il passé?

Il nous revient que le chef de file du parti Pastef, tenu de rentrer chez lui après le renvoi de son procès l'opposant au ministre Mambaye Niang a voulu jouer au dur avec les limiers.

Le "bourreau d'Adji Sarr" a, pour on ne sait quelle raison catégoriquement refusé de passer par le tunnel de Soumbédioune.

Las de négocier avec lui, les forces de sécurité, précisément des éléments du GIGN et de la BIP, l'ont finalement exfiltré de force de sa voiture. (Voir la vidéo postée)



Selon des informations fiables en possession de dakarposte, il est actuellement conduit sous bonne escorte (dans un véhicule des forces de l'ordre) vers sa maison, nichée à Cité Keur Gorgui.



Tout est donc bien qui finit bien. L' "oiseau" (comprenez Ousmane Sonko), qui a voulu jouer au plus fin est finalement maitrisé ...