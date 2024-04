DGID- Abdoulaye Diagne limogé, Waly Diouf Bodian désormais aux commandes

Selon des informations de dakarposte, la Direction des Impôts et des Domaines a un nouveau patron.



Il nous revient de bonnes sources qu'Abdoulaye Diagne a été limogé.



Aux dernières nouvelles, les nouvelles autorités du pays ont finalement jeté leur dévolu sur un homme du sérail. Il s'agit de l'inspecteur Waly Diouf Bodian.



Le désormais boss des impôts et domaines a, nous souffle t'on, le profil de l'emploi.



Cet ancien secrétaire général du SAID, mis aux arrêts pour des raisons connues sous Macky Sall, est le directeur adjoint de la Législation et de la Coopération internationale à la Direction générale des impôts et domaines (DGID).





La rédaction de dakarposte félicite Waly Diouf Bodian pour cette promotion bien méritée !