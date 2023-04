Déclaration de ...guerre à quelques mois de la Présidentielle au Sénégal- Le Président Macky Sall refuse de saluer... Idrissa Seck (VIDÉO)

Se serrer la main pour se saluer, est-ce une loi ? Évidemment non. Une coutume, ou plutôt une convention, qui varie d’un lieu ou d’une génération à l’autre, comme se faire la bise entre personnes de même sexe ou de sexe différent. Pourtant, pour certaines personnalités politiques, refuser de serrer la main qui s’avance vers vous est au mieux la manifestation du " refus de s’intégrer ", au pire une véritable déclaration de guerre.



Une situation, loin d'être anodine, comme celle-ci (allusion faite au refus du Président Macky Sall de serrer la main à Idrissa Seck) lors du défilé du 4 avril marquant la célébration du 63e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale, suscite des polémiques et non des moindres à des niveaux insoupçonnés.



Mais, il ne faut pas chercher midi à quatorze heure. En un mot, ce geste traduit que l’heure de la rupture est arrivée entre les deux alliés (Macky et Idy).



Le chef de l'Etat, formé à bonne école, dont la candidature est annoncée à la décisive Présidentielle de 2024 déclare ainsi la guerre à "Raspoutine" pardon Idrissa Seck. Qui, nous revient-il ne cautionne pas, du tout alors la postulation de Macky. La destitution de son lieutenant (Yankhoba Diattara) au poste de Vice- Président de son parti "Rewmi" et actuel ministre des sports du gouvernement Macky, en dit long.





Malgré leurs profonds différends, les tensions et les ressentiments dus à ce qu'on peut appeler le cas du troisième mandat du Président Macky Sall, les deux hommes avaient eu à cœur de maintenir les apparences de leur union. C’en est désormais terminé.

Cette rencontre glaciale, a, pourrait-on dire sans risque de se tromper, acté leur divorce. L'image devenue virale est assez révélatrice.















