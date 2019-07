Dernière minute: Le journaliste Adama Gaye écroué

Le Parquet n’a pas eu besoin de 48 heures de garde-à-vue pour placer sous mandat de dépôt, Adama Gaye.



En effet, interpellé ce lundi, ce dernier vient d’être envoyé à la Maison d’arrêt et de correction de Rebeuss après son face-à-face avec le procureur, renseigne Walfnet.



Le journaliste et consultant est poursuivi pour « offense au chef de l’Etat » et diffusion d'«écrits contraires aux bonnes mœurs».