Désigné, proclamé, fêté, encensé, adulé, redouté...Qui va arrêter "el fenómeno", Ousmane Sonko?

" Si la jeunesse n’a pas toujours raison, la société qui la méconnaît et qui la frappe a toujours tort ", tonnait, dans son discours du 8 mai 1968, François Mitterrand. En tous les cas, il ne se passe guère de jour sans nous apporter de nouvelles attestant le rôle capital de la jeunesse dans la politique. Qu’il s’agisse de la Chine populaire, de l’Indonésie, de l’Amérique latine, des Pays-Bas ou du Sénégal, des groupements de jeunes apparaissent à l’avant-garde des combats politiques.

Ce phénomène n’est pas nouveau : partout, à l’occasion de révolutions ou simplement de grands mouvements de masses, c’est généralement la jeunesse qui s’est trouvée en première ligne, poussée par son besoin d’absolu, son désir de changement, son courage et son dynamisme



Ce qu'il est convenu d'appeler le cas de l' opposant Ousmane Sonko que l'on surnomme "el fenómeno" est assez révélateur. Qu'on le porte dans son coeur ou pas, la population du Sénégal marquée par sa jeunesse a fini de souscrire aux idéaux du chef de file du parti "Les Pastefs".



Les gens, particulièrement les jeunes l'adulent. Sans exagérer, il est vénéré. Aussi, est-il redouté (suivez nos regards)



Partout où il passe durant cette campagne en prélude aux décisives législatives, "el fenómeno" laisse des traces. En atteste les vidéo capturées et postées.



Et, c'est le même décor (du Fouta, en passant par Fatick, Ranerou entre autres coins et recoins du "pays de la Téranga") .



Qui pour arrêter "el fenómeno" ? Une chose est certaine : l’apport de la jeunesse est la condition indispensable de tout progrès politique ou social.