Don exceptionnel et inédit de près de 11 millions de FCFA contre le Coronavirus- Yakham Mbaye donne son salaire, les agents du Soleil vident leurs poches

Il y a deux ans, à la nomination de son actuel Directeur général, un dur du régime du Président Macky Sall, on craignait que Le Soleil devienne carrément marron-beige. Ensuite, il a surpris en offrant un contenu plus divers, moins arrimé aux desiderata du pouvoir. Aujourd'hui, une nouvelle fois, le quotidien national d'informations surprend de fort belle manière avec sa contribution inédite à la lutte contre le coronavirus qu'il vient de boucler.



Là où le Président de la République a sollicité de chaque membre de son gouvernement une contribution d'un million de francs Cfa, dans le cadre de la lutte à l'échelle nationale contre le coronavirus, le ministre Yakham Mbaye donne carrément son salaire du mois de mars : 4 000 000 de francs Cfa. C'est dire que le Directeur général du quotidien national ne fait pas dans la demi-mesure lorsque son mentor, Macky Sall, appelle à la mobilisation.

Au-delà de cette contribution exceptionnelle et inédite, c'est toute l'entreprise de presse publique qui s'est signalée de fort belle manière : tous les agents, des Directeurs aux simples travailleurs, pour ne pas dire les ménagères, en passant par les Chefs de Service, ont tenu à relever le défi lancé par le Directeur général. Et ils l’ont fait de fort belle manière.



Les réunions suspendues, le restaurant d'entreprise fermé



Au Soleil, tout le monde a cotisé, suite à l'appel à la contribution volontaire lancé, mercredi dernier, par Yakham Mbaye, via le groupe whatsapp de l'entreprise. Certains agents donnant à titre individuel le double ou le triple du montant entendu d'eux, plus de trois millions de francs ont été mobilisés. Avant que l’entreprise ne puise dans son budget destiné aux œuvres sociales pour cotiser elle aussi.

Enfin, les mêmes agents, contributeurs à titre individuel, ont quasiment tous remis la main à la poche pour cotiser une deuxième fois de manière collective : les syndicats-maison (Ctns, Synpics, Stls) auxquels ils sont affiliés, les Amicales (Jeunes et Femmes) ont cassé leurs caisses pour donner entre 500 000 francs Cfa et 50 000 francs Cfa.



Résultat des courses en une journée : 6 745 000 de francs Cfa sont venus s'ajouter au 4 000 000 de francs Cfa du Directeur général.

On apprend que ce vendredi, à 16 heures, au ministère de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr accueillera une forte délégation du Soleil conduite par Yakham Mbaye pour la remise de cette contribution exceptionnelle et inédite à saluer et imiter par tous les Sénégalais.

Bravo aux agents du Soleil !



«Qu’est-ce qu’un salaire ?»



Joint par dakarposte, Yakham Mbaye a dit : «Ce sont les agents du Soleil qui méritent des lauriers. Ces gens sont des Sénégalais formidables. Sinon, pour le reste, en ce qui me concerne, qu’est-ce qu’un salaire ? Tout et rien à la fois, à mes yeux. On peut s’en passer. Une fin de mois ans sou, ou le chômage, contrairement au coronavirus, ne tuent pas. Par contre, le Sénégal, qui est aujourd’hui menacé comme tous les pays du monde, est tout et l’essentiel et on ne peut pas s’en passer. Alors, j’ai fait ce qui m’apparaît être mon devoir : me priver d’un accessoire, le salaire, en espérant contribuer à la sauvegarde de l’essentiel, le Sénégal. Au passage, je l’avoue, l’acte posé est aussi une manière d’exprimer à nouveau le sens et la qualité de mon engagement à l’endroit du Président Macky Sall.»



À signaler que le même Yakham Mbaye, dans le souci de mieux préserver l'entreprise contre la pandémie du coronavirus, a suspendu les réunions de rédaction au Soleil, et fermé le restaurant d'entreprise obligeant les agents à se restaurer dans leurs bureaux, histoire d'éviter les rassemblements propices à la propagation du virus qui fait paniquer la planète.