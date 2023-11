Education: Plusieurs syndicats d’enseignants projettent d’aller en grève, ce mardi

Rédigé par Dakarposte le Mardi 7 Novembre 2023 à 06:56

Une journée morte, c’est le mot d'ordre de grève de l'alliance du Cadre unitaire syndical des enseignants du Moyen et du Secondaire (Cusems) et Saems Syndicats Autonome de enseignants du Moyens Secondaires, ce mardi. Il s’agit d’une grève liée à beaucoup de points de revendication, dont les accords avec le gouvernement non respectés. D'une pierre, deux coups, l'Union des Enseignants du Sénégal (Ues) en guise de soutien, décide aussi d'aller en grève ce même mardi. Ces syndicats exigent à l'Etat le respect des accords. Et, ils s'indignent de la réaction du Ministère de tutelle, dirigé par Cheikh Oumar Hann.