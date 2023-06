Explosion dans le 5ᵉ arrondissement de Paris : un immeuble s’est partiellement effondré près de l’église Notre-Dame du Val-de-Grâce

Une explosion s’est produite, mercredi après-midi 21 juin, dans le 5e arrondissement de Paris, place Alphonse-Laveran, près de la rue Saint-Jacques, a annoncé la mairie du quartier. « Habitants du 5e, une explosion de gaz vient de se produire place Alphonse-Laveran, dans le quartier du Val-de-Grâce, des immeubles sont incendiés, restez à distance pour permettre aux pompiers d’intervenir », a déclaré le premier adjoint au maire, Edouard Civel, sur Twitter.



La Préfecture de police de Paris (PP) a également demandé aux habitants d’éviter le secteur afin de laisser les secours et les policiers intervenir. Deux cent trente pompiers et neuf médecins ont été mobilisés, a ajouté la préfecture. La maire de Paris, Anne Hidalgo, est sur place et la cellule de crise de la Mairie de Paris vient d’être déclenchée.



Au moins sept personnes ont été gravement blessées et se trouvaient en « urgence absolue », et neuf autres plus légèrement atteintes dans l’incendie et l’effondrement d’un immeuble, selon un bilan provisoire de la PP.



Le parquet de Paris a été avisé à 17 h 15 d’un incendie survenu rue Saint-Jacques. Des détonations ont été entendues, sans que rien ne permette pour le moment de déterminer l’origine du sinistre. Le parquet de Paris a saisi la direction régionale de la police judiciaire d’une enquête sur des blessures involontaires entraînant plus de trois mois d’incapacité de travail par violation d’une obligation de prudence ou de sécurité. La procureure de Paris se rend sur place.



Grosse explosion rue Saint-Jacques, près du Val-de-Grâce. #Paris pic.twitter.com/xULTlIaW33



« Du verre tombe partout »

La maire du 5e arrondissement, Florence Berthout, a évoqué au Monde une forte explosion qui serait partie du 2e étage de la Paris American Academy, une école de design bilingue située au 277, rue Saint-Jacques. Les pompiers continuaient à sécuriser le périmètre car « du verre tombe partout », a-t-elle précisé.



Joint par Le Monde, le secrétaire général de l’enseignement catholique, dont les locaux sont mitoyens du bâtiment touché, raconte avoir entendu une « forte explosion ». « Le bâtiment de la Paris American Academy est en feu », relate Philippe Delorme, affirmant que ceux du secrétariat général de l’enseignement catholique n’ont, eux, subi que des « dégâts mineurs ». « Nous avons été évacués en passant par l’hôpital du Val-de-Grâce [qui se trouve à proximité immédiate] car on craignait une autre explosion », poursuit M. Delorme.



URGENT EXPLOSION PARIS

Des pompiers en nombre, rue Gay-Lussac et rue Saint-Jacques, dans le 5e arrondissement de Paris, après l’énorme explosion qui semble avoir détruit un immeuble de la place Alphonse Laveran. Pas de bilan humain pour le moment. pic.twitter.com/HFWReBVrJb



Sur place, le périmètre est bloqué à partir de la rue des Feuillantines. Michel Denis, directeur de la Schola Cantorum, un établissement situé à côté de la Paris American Academy, a raconté avoir « subi de plein fouet une violente explosion ». « J’ai été projeté de trois mètres dans mon bureau, les fenêtres ont explosé. J’ai cru à une bombe. On a réussi à faire évacuer tout le monde. En sortant, on a vu des flammes terribles à côté », a-t-il détaillé.



« Je rentrais chez moi, et en tournant à l’angle de la rue de l’Abbé-de-l’Epée, dans la rue Saint-Jacques, j’ai entendu une violente explosion. J’ai vu immédiatement deux colonnes de fumée monter de chaque côté de la rue, et des flammes impressionnantes », raconte Carole, une jeune femme qui vit rue Claude-Bernard, à la jonction avec la rue Gay-Lussac. « J’ai cru que c’était un attentat, les gens se sont mis à courir et j’ai senti le sol trembler. »





La jeune femme est alors rentrée chez elle, d’où elle peut voir les camions de pompiers stationnés rue Gay-Lussac, arrivés, selon elle, en quelques minutes. « Nos voisins ont des fenêtres qui ont explosé, au-dessus et en dessous de chez nous », ajoute-t-elle. « La rue des Feuillantines est couverte de verre brisé car les devantures des boutiques ont été soufflées, et les fenêtres des immeubles ont des trous. »