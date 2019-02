Fatoumata Niang Ba: "L'opposition sait pertin-emment qu'elle a perdu la Présidentielle"

Félicitations au Président Macky SALL et vivement un Sénégal en marche vers l'émergence pour le bien de tous. L'opposition sait qu'elle a perdu ces élections et elle n'avait de toute façon pas de projet de société crédible pour le Sénégal.

Cette manipulation ne passera pas , les urnes ont parlé d’elles même , cette opposition a perdu dans les 40 départements sur les 5 . Gagner Touba et quelques départements de Ziguinchor ne veut pas dire gagner SENEGAL.

Soyez de bons perdants !