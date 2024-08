Finales régionales à Saint-Louis du SÉNÉGAL-  Amadou Niang, le chouchou des "Ndar-Ndar", s'enjaille sur le son dédié à Ousmane Sonko ... 

Régulièrement pointé du doigt pour ses travers et ses dérives, sur le terrain ou en dehors, le football est aussi capable d’en mettre plein les yeux, sur le terrain. Les finales régionales de Saint-Louis du Sénégal disputées ce week-end, l'ont formidablement démontré, et rappelé aussi pourquoi ce sport est si populaire.



Du jeu et des buts de part et d’autre, de l’ambiance et des supporters qui chantent et encouragent, des clubs qui s’apprécient et qui se respectent, c’est tout simplement le foot qu’on aime ! Car bien plus qu’à un match de football, c’est à une belle manifestation sportive et festive, une vraie fiesta au sens noble du terme, que les spectateurs des différentes rencontres, ont assisté samedi 10 Août après-midi.



Sur la verte pelouse du stade Mawade Wade garni de trophées et jeux de maillots à l'actif du parrain, les équipes se sont livrées de beaux combats, mais il fallait bien un vainqueur et au terme de 90 minutes de football intense.



Le Foyer Richard a été sacré champion régional en catégorie senior en battant Ndar Académie Foot (NAF) 2-1 après prolongations.Un sacré match, comme on aimerait en voir tous les week-ends.





...et casse sa tirelire



Parrain des finales régionales, Amadou Niang a été la grande attraction. Les images sont assez révélatrices.



"Guest star" de la finale, le chanteur Saint-Louisien Abdou Guité Seck, connu pour enflammer les foules par sa technique vocale impeccable, a cette fois-ci poussé la barre encore plus haut.



Pendant sa prestation en playback on ne peut plus survoltée, il a réussi à "électrisé le public", qui chantait en chœur les refrains du son dédié à Ousmane Sonko, mais aussi et surtout à faire danser celui que l'on surnomme le "chouchou des Ndar-Ndar" ( Amadou Niang). Qui a réussi à mettre sa notoriété au service de causes sociales, politiques ou environnementales.



Un jeune, apparemment acquis à sa cause, laissera entendre à l'issue des finales que " les Ndar-Ndar doivent s'enorgueillir d'avoir à leurs côtés et chaque fois que le besoin s'en fait sentir l'homme providentiel Amadou Niang qui dégage de l'humanité et au moment où certains, se disant acteurs politiques, se limitent aux discours, lui n'hésite pas à donner de sa personne, de son temps et de ses moyens sur le terrain au profit de Saint-Louis et des Saint-Louisiens. Vous conviendrez avec moi que pour être considéré comme un acteur dans une politique publique, il faut que l'action engagée ait des répercussions tangibles sur un processus de politique publique donné. Sans lui tresser des lauriers, il s'engage à à respecter ce qu'il promet. À preuve, il n'a pas lésiné sur les moyens pour offrir à la jeunesse des trophées, ballons, maillots entre autres récompenses. Bref, avec Amadou Niang, les lignes bougent "



Un vieux d'opiner du bonnet avant de lâcher: "C’est le développement. Rien que le développement de Saint -Louis qui intéresse Amadou et inchAllah nous serons à ses côtés qu'il pleuve ou qu'il vente"





Qui est Amadou Niang?





L’expert financier et banquier d’affaires Amadou Niang est le President du Conseil d’administration de la Société nationale d’Aménagement et d’Exploitation des Terres du Delta du Fleuve Sénégal et des Vallées du Fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED).



Nos confrères de FinancialAfrik écrivait que le natif de cette belle ville historique, cultuelle et culturelle, est le fondateur et jusque-là CEO de Kumba CAPITAL, un cabinet de conseil financier, d’ingénierie financière, de structuration et de Fund Raising.

Amadou Niang capitalise 24 années d’expérience dans le conseil auprès d’Etats, d’institutions publiques et privées en Afrique dans plusieurs secteurs, notamment la finance, la banque, l’énergie, l’agriculture et l’industrie.



Il a été auparavant Directeur Afrique de Nova Capital Market à New York , un fond d’investissement axé sur les pays d’Afrique subsaharienne depuis près de deux décennies.



M.Niang a participé à la négociation et à la clôture d’une dizaine d’investissements en Afrique dans des secteurs clés. Il a également été ‘’Conseiller Financier’’ du Président de la République de Côte d’Ivoire pour la création et la conception du cadre stratégique, la rédaction des manuels de procédure et la levée de fonds pour l’Agence Nationale pour la Microfinance – ANAMI.



Dans le secteur bancaire, il avait en charge la coordination et la création de la filiale de UBA Sénégal avant d’ occcuper les fonctions de directeur de l’Audit puis de la clientèle de la banque.



Mr Niang a été aussi Directeur Régional Afrique Francophone de Dansa Energy Ressources (Dangote Group), il était chargé du développement des affaires, de la prospection d’opportunités d’investissement dans le secteur de l’énergie (gaz, pétrole, matières premières). Il était également responsable de la stratégie et du développement commercial du pétrole, du gaz et des produits dérivés dans 15 pays d’Afrique francophone. En outre, M. Niang a dirigé les négociations avec les gouvernements du Sénégal, de la Guinée Bissau et de la Guinée en vue de l’acquisition de blocs de pétrole brut pour le compte de Dangote Group.



Amadou Niang a commencé sa carrière comme Auditeur chez Coopers & Lybrand ( Cabinet Aziz Dièye ), avant d’être Directeur de PricewaterhouseCoopers (PWC) au Togo. A son actif, plusieurs missions pour le compte d’institutions publiques et privées en Afrique et des missions d’audit et de conseil pour plusieurs gouvernement : Sénégal, Mali, Mauritanie, Gambie, Burkina Faso, Gabon, et la Guinée Bissau pour l’audit des ministères, des directions de la Douane et du Trésor pour le compte du FMI.



Membre d’Africa 2.0 et de l’association des Anciens Etudiants Afro-Américains de Harvard Business School (USA), Amadou Niang est titulaire d’un Master Executive Program PLD (Finance, Organizational Leadership) de Harvard Business School, Boston (USA) et d’un Diplôme d’Etude Supérieur en Comptabilité et Finance (DESCF) de l’Université Jean Moulin de Lyon en France.