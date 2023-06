Follement amoureuse de Amadou Bâ : L'écolière Thioro C. brade la parure en or de sa mère, pour lui payer des habits pour la Tabaski

Les amours de jeunesse poussent parfois certains à faire des bêtises, dont les répercussions les dépassent au point qu’ils s'en mordent les doigts pendant longtemps. C'est le cas de la jeune Thioro Coulibaly, élève en classe de Terminale.



Follement éprise de son petit ami Amadou Bâ, étudiant en Lettres modernes à l'Université Cheikh Anta Diop (Ucad) de Dakar, elle a tenu à lui payer des habits pour la fête de la Tabaski. Surtout que son amoureux est issu d'une famille pas aisée. Un garçon que Soukèye Dioum, mère de la fille, ne porte pas du tout dans son cœur.



Plus d'une fois d’ailleurs, la femme d'affaires a infligé de sévères corrections à sa fille pour qu'elle rompe avec l'étudiant, en vain. Le 16 juin dernier, Thioro Coulibaly profite du voyage de sa maman à Dubaï, pour forcer son coffre à bijoux et voler une parure en or massif d’une valeur de deux millions FCfa.



Le même jour, elle quitte son quartier Thierno Kandji (commune de Diourbel) pour se rendre au marché Ocass de Touba, où elle bazarde le bijou à 1 250 000 FCfa qu’elle remet intégralement à son petit ami. Toutefois, elle lui recommande de garder le secret et de se payer tout ce dont il avait besoin pour la Tabaski. Dès qu’elle rentre de son voyage de Dubaï, la dame Soukèye Dioum tombe des nues en constatant le vol.



Mais elle ignorait que sa propre fille en était l'auteur. C'est ainsi qu’elle est allée porter plainte contre X auprès du procureur du Tribunal de Grande Instance de Diourbel. Avant même la fin de l'enquête, elle a commencé à soupçonner sa fille qui avait changé de comportement et s’en est ouvert aux policiers chargés du dossier. Soumise à un interrogatoire serré, Thioro Coulibaly finit par avouer qu'elle est l'auteur du vol.



Aussitôt, son petit ami Amadou Ba est cueilli au domicile de ses parents. Placés en garde à vue, les deux tourtereaux seront présentés au procureur, malgré le désistement de Soukèye Dioum surprise par la tournure des événements. Les deux mis en cause ont rendez-vous avec le magistrat ce matin. Et tout porte à croire qu’ils vont passer la Tabaski en prison