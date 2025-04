Fonds Force Covid-19 : Bamba Amar, le chauffeur du ministère du Développement industriel, envoyé en prison pour 930 millions F CFA

Il a pourtant contesté les faits qui lui sont reprochés. Mouhamadou Bamba Amar, chauffeur au ministère du Développement industriel et des Petites et moyennes entreprises, a été placé sous mandat de dépôt. Il est poursuivi pour la somme de 930 millions F CFA, dans l'affaire des fonds Force Covid-19.



Pour clamer son innocence, Bamba Amar a déclaré qu’il était un commis envoyé à la banque BOA pour retirer le chèque sur instruction du gestionnaire de compte Moustapha Diop (en fuite) et que tous les chèques ont été signés par Moustapha Diop.



Malgré ses contestations sous l’assistance de ses conseils, Maitres Cheikh Ahmadou Bamba Fall et Seny Ndione, le juge du 2e cabinet du tribunal de Dakar l’a inculpé pour détournement de deniers publics avant de l’envoyer en prison.



Selon des sources de Seneweb, Bamba Amar compte cautionner pour bénéficier d’une mise en liberté provisoire.





























Seneweb.com