Gestion de la SAR : le Dg entendu, la DIC fouille les comptes

La gestion de la Société africaine de raffinage (SAR) fait actuellement l’objet d’une enquête menée par le Pool judiciaire financier (PJF), qui en a confié l’exécution à la Division des investigations criminelles (DIC). Cette procédure couvre la période allant de 2020 à aujourd’hui, signale L'Observateur dans son édition de ce mardi 14 octobre.



Le quotidien du Groupe futurs médias précise que l’actuel directeur général de la SAR, Mamadou Abib Diop, a été entendu la veille, lundi, par les enquêteurs dans le cadre de cette instruction. Contacté par la même source, il a confirmé avoir été auditionné, refusant toutefois d'en commenter le contenu.



Le journal, citant des sources proches du dossier, indique que le directeur général a été invité à fournir des explications détaillées sur certains aspects techniques et financiers liés à la gestion de la société. Ces demandes visent notamment à mieux comprendre la traçabilité de certains flux financiers et les modalités d’exécution de plusieurs contrats stratégiques.



Décrite comme « à large spectre », l’enquête porte sur des mouvements financiers dont le montant cumulé est estimé à plusieurs centaines de milliards de francs CFA. Les investigations s’annoncent approfondies, tant par l’ampleur des montants concernés que par la diversité des volets examinés.



Les enquêteurs s’intéressent notamment à la comptabilité interne de la SAR,

les carnets de commandes relatifs aux produits pétroliers (butane, essence, kérosène, gasoil, etc.),la gestion des assurances, ainsi que les procédures de sélection et de recrutement des prestataires impliqués dans certaines opérations techniques et financières, avance L'Observateur.





































































