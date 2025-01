Grand Bal 2025- Mame Boye Diao démontre ses talents de... danseur !

L'actuel édile de Kolda a été filmé dans une des loges VIP aménagées pour la circonstance du "Grand Bal " animé par Youssou Ndour et le Super Etoile. En effet, Mame Boye Diao et Cie (son gosse, Badou, son beau -fils, le rappeur Samba Peuzzi, entre autres collaborateurs et proches ont été filmés samedi, sous le ciel étoilé de Dakar.



Les images postées en disent long. En chouette complicité avec son gendre, l'ex patron des domaines s’est éclaté tout au long de la soirée, révélant sa virtuosité en tant que danseur. On le connait servant leadership, mais on ignorait que Mamadou Diao dit Mame Boye n'a rien envier à, par exemple, Pape Ndiaye "Thiou" et/ou Pape Moussa du Super Étoile.



Et, croyez-en les radars fureteurs de dakarposte, les danseurs sus-cités qui font des prestations avec les grands artistes ne sont pas plus lestes que Mame-Boye Diao qui pourrait rivaliser avec eux sur n’importe quelle scène. Il a fait corps avec son beau-fils et tous les deux, ils ont exécuté des pas de danse que seuls les professionnels savent faire. Ils apparaissent, d'ailleurs, sur plusieurs images capturées durant le "live" de "You".



Dans les box VIP, il y avait donc des bons-vivants - à l'image de Mame Boye et Cie- particulièrement à l’affût, mais pas que. D'autres autorités du pays étaient également de la partie.



Bref, dans une ambiance détendue et conviviale, les Vip n'ont pas, du tout alors boudé leur plaisir. Certains ont saisi l'opportunité pour consolider leurs relations d’affaires en échangeant de temps en temps sur l’événement culturel du week-end.