Ibrahima Guèye nommé directeur de cabinet du Premier ministre Ousmane Sonko

Dans un arrêté officiel publié le 12 avril 2024, M. Ibrahima Guèye a été désigné comme Directeur de Cabinet du Premier Ministre du Sénégal, Ousmane Sonko. Monsieur Guèye, qui détient le titre d’Administrateur Civil Principal de classe exceptionnelle, avec le matricule de solde n° 518 381/P, vient de recevoir cette nomination importante au sein de l’administration gouvernementale sénégalaise.



L’arrêté a été pris en considération de plusieurs documents légaux et réglementaires, y compris la Constitution du pays, ainsi que les décrets récents concernant la nomination du Premier Ministre et la composition du gouvernement. Ces documents incluent le décret n°2024-921 du 2 avril 2024 portant nomination du Premier Ministre, ainsi que le décret n°2024-939 et le décret n°2024-940, tous deux datés du 5 avril 2024, qui détaillent respectivement la nomination des ministres, secrétaires d’État, et la répartition des services de l’État.



Selon l’article 1 de l’arrêté, cette nomination est effective immédiatement, et l’article 2 stipule que cet arrêté sera enregistré, publié et diffusé partout où le besoin se fera sentir.





































































