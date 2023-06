Insultes filmées contre le chef de l’État et les forces de l’ordre : Bilal Camara a été arrêté à Pikine…

Le jeune homme risque de passer la Tabaski en détention suite à son interpellation par la section de recherches. Dans une vidéo, il insultait gravement et de mère, le Chef de l’État mais aussi la police et la gendarmerie. La vidéo est devenue virale dans les réseaux sociaux particulièrement sur TikTok, informe le journal Libération. On y voit en marge d’une manifestation, un homme qui porte autour du cou un portrait d'Ousmane Sonko, insulter violemment le chef de l’État. « Macky dou... leu... nd... », dit-il, à deux reprises, dès le début de la vidéo. « Do leu...nd... », enchaîne-t-il encore avant d'insulter ouvertement le Président de mère, lui demandant de laisser le « pays ».



Ensuite, l'individu s'approche de son camarade qui se met aussi à insulter. Puis, il reprend la parole, ensuite insulte encore le Président, mais aussi «sa» police et «sa» gendarmerie précise Libération dans sa parution de ce vendredi. La vidéo en cause était sur la tablette des enquêteurs de la Section de recherches (Sr) qui ont réussi à identifier et à mettre la main sur l'insulteur principal.



Bien qu'habitant à Dalifort, Bilal Camara a été cueilli hier par les gendarmes à Pikine. Agé de 33 ans, ce maçon de profession risque gros puisqu'il été placé en garde à vue pour offense au Chef de l'Etat, injures publiques, mais aussi outrage à la police et à la gendarmerie.



L'acolyte de Bilal Camara, qui a été identifié, est activement recherché.