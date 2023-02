Ismael de Touré Kunda , figure emblématique de la musique Sénégalaise, est décédé

C’est avec beaucoup de douleur et de tristesse que nous avons le regret de vous informer que l'un des frères Touré du mythique groupe Touré Kounda est mort au pays de Marianne (France).



À l’annonce de la mort du chanteur Ismael Touré, les réseaux sociaux ont été inondés de messages en son hommage et de soutien à sa famille, agrémentés de photos et de vidéos de l’artiste disparu.



Bien qu’habitant en France, il parvenait -au même titre que son frère, Tidiane- à maintenir par sa musique un lien indéfectible avec les Sénégalais.



Un inconditionnel des frères Touré a d'ailleurs rappelé qu'au début des années 80', le tube Emma a cartonné en France et en Afrique. À preuve, Gilles Obringer (émission Canal Tropical sur RFi) le mettait très souvent.



En dehors du Xalam, Féla, Youssou Ndour et le Super Étoile, Osibisa entre autres, Touré Kunda était l'un des groupes africains les plus connus au monde .



La musique des frères Touré et leurs performances enrobaient la véritable essence de la vie… la joie, la douleur, l’humour, la lutte pour la justice, mais surtout l’amour..





Toute la rédaction de dakarposte compatit et présente ses condoléances émues à sa fratrie éplorée (de Pakao à Dakar, en passant par le Mali, la Mauritanie...) et à l'univers de la culture.







Que son âme repose en paix et qu'il demeure éternellement dans les jardins de Firdawss sous lesquels coulent des ruisseaux!









clounjay@yahoo.fr