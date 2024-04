Le Jaraaf de Dakar a une fois de plus échoué à prendre les trois points ce dimanche, concédant un match nul 0-0 contre le Casa Sports lors de la 20e journée de la Ligue 1 sénégalaise. Après avoir subi sa première défaite de la saison la semaine précédente contre Génération Foot, le Jaraaf continue de montrer des signes de faiblesse en cette phase décisive du championnat.



Face à une équipe solide du Casa Sports qui semblait satisfaite du match nul, le Jaraaf a eu du mal à se créer des occasions lors d’un match très disputé physiquement. À la 60e minute, le Jaraaf a eu l’opportunité de prendre l’avantage grâce à un penalty, mais Fallou Fall a malheureusement manqué sa tentative, privant son équipe d’une victoire potentiellement précieuse.



Ce résultat signifie que le Jaraaf concède son douzième match nul de la saison et glisse à la troisième place du classement, derrière Guédiawaye FC et le leader Teungeuth, qui compte désormais 7 points d’avance sur le Jaraaf. Dans d’autres matchs de la journée, Linguère et Génération Foot ainsi que Sonacos et AS Pikine ont également terminé sur un score nul et vierge.



Avec ce résultat, AS Pikine se classe 6e tandis que Sonacos est juste derrière à la 5e place du championnat. Le Jaraaf devra rapidement retrouver sa forme s'il veut rester en lice pour le titre en cette fin de saison.





















































































