Jugé par défaut pour délit d’escroquerie et abus de confiance : Le milliardaire Baye Ibrahiama Niass Ciss rattrapé par son passé

Baye Ibrahiama Niass Ciss, un loup assoiffé par l'argent risque de traverser des moments difficiles de sa vie dans les prochains jours, par ses actes peu dignes d'un homme de sa dimension .Le cas de Yakhiya Diouf n'est qu'un scandale parmi d'autres car étant la goutte d'eau qui a fait déverser le vase, raison pour laquelle il défraie la chronique . L'homme d'affaires aux mains sales qui rêve de moderniser kaolack, est visé par un mandat d'arrêt. Il devra payer à la partie civile ,Yakhiya Diouf la somme de 78millions de francs. L'ex Dg de CIMPEX Guinée a comparu en 2001 devant la barre du Tribunal correctionnel pour délit d'escroquerie et abus de confiance. Des faits que lui reproche Yakhiya Diouf, un Sénégalais établi aux Etats Unis. Ce dernier, un jeune informaticien qui a fait fortune au pays de l'oncle Samb, voulait revenir et installer son buisness au Sénégal. Mais grande a été sa surprise quand il a eu affaire avec le «nouveau milliardaire " pour un marché de 78.000.000Frs CFA….Après de multiples renvois du procès pour non-comparution du mis en cause, le tribunal correctionnel de Dakar avait procédé, à un jugement par défaut. Yakhiya Diouf met au goût du jour ce dossier. C'est dire que Ciss Agro l'homme qui rêve de moderniser Kaolack est rattrapé par son passé. Selon les documents que nous détenons, le Doyen des Juges Mamadou Abdoulaye Diouf avait placé sous mandat de dépôt l'ex Dg de CIMPEX ,Baye Ibrahiama Niass Ciss qui avait obtenu une médiation pénale …. Le milliardaire Baye Ibrahiama Niass Ciss est poursuivi par la famille de l'imam El Hadji Yakhiya Diop pour escroquerie et abus de confiance. Ayant fui le pays depuis 2001 pour échapper à une condamnation pour des faits semblables, Baye Ibrahiama Niass Ciss n'en a pas fini avec la justice.Les faits pour lesquels l'ex Dg de CIMPEX est poursuivi remontent à l'an 2001.. Yakhiya Diouf avait vendu des ordinateurs au disciple du grand Imam Serigne Cheikh Tidiane Aly Cisse de Madina Baye. L'inculpé Baye Ibrahima Niass,suivant le protocole de la médiation pénale avait pris l'engagement de payer à la partie civile la somme de 78.400.000FRs selon un moratoire et avait en outre donné en garantie son véhicule de marque Jepp Cherokee Dk 3442E .Cependant le nouveau milliardaire n'avait pasrespecté ses engagements . Ces deux délits sont prévus et punis par les articles 135, 136 et 152 du Code pénal. En plus de cette lourde sanction, le parquet avait demandé qu'un mandat d'arrêt international soit lancé contre lui. C'était suite à un jugement par défaut, du fait de la non-comparution du présumé faussaire et escroc. La partie civile, représentée par Me Ibrahima Diawara avait réclamé la somme de 100 millions de nos francs à titre de dommages et intérêts. Ce montant est destiné à la réparation du préjudice moral et matériel subi par la société de Yakhiya Diouf..La rédaction de dakarswagg a tenté de joindre Monsieur cissé mais en vaines Résultat de recherche d'images pour "baye cisse milliardaire" Nous y reviendrons avec plus de détails en grand format ( vidéo audio et réactions des avocats qui ont eu à plaider sur ce dossier