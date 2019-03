Kaolack / Meurtre de Lala Kamara à Manchester : Sa tante fond en larmes et demande à la police de faire son travail

La famille de Tening Diouf, la maman de l'étudiante Lala Kamara, tuée dans son appartement à Manchester, reste inconsolable depuis l'annonce de la triste nouvelle qui s'est répandue dans les quatre coins du monde, notamment à Kaolack où habitent son oncle et ses tantes. Chez la famille Diouf de Passoire ( un quartier niché dans la commune de Kaolack), c'est encore l'émoi et la consternation en attendant l'arrivée de la dépouille. Interrogée sur le meurtre de sa nièce, sa tante Marie Diouf, de faire savoir qu'elle était une fille joviale, accueillante et respectueuse...