Karim Wade et Khalifa Sall définitivement disqualifiés pour la Présidentielle...Voici la liste définitive des candidats à la Présidentielle !

La liste définitive des candidats retenus pour la présidentielle du 24 février a été publiée ce dimanche 20 Janvier 2019 peu après 23 heures par le Conseil constitutionnel.



Dans sa décision du 13 janvier, le Conseil avait retenu provisoirement cinq candidats. Il s’agit de Macky Sall (Bby), Madické Niang (Madické 2019), Ousmane Sonko (Pastef), Idrissa Seck (Rewmi) et El Hadj Issa Sall (PUR). Ce sont donc les mêmes qui seront sur la ligne de départ pour la course vers la Présidentielle de février prochain.



Les candidats Khalifa Sall et Karim Wade recalés le sont définitivement. Leurs recours tout simplement "déchirés".