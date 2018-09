Keita Baldé: « Je suis content de ma première titularisation »

Ce samedi sur la pelouse de Bologne l’Inter Milan a glané un important succès. Le score est quelque peu flatteur mais les points glanés sont mérités.



Muet pour son premier titularisation Keita Baldé a été remplacé à un quart d’heure la fin. Et, ironie du sort, son remplaçant Antonio Candreva s’est très vite montré décisif en marquant à la 83e minute. Perisic inscrit le 3e but du match (3-0).



« Je suis très heureux d’avoir débuté le match, j’ai joué en tant qu’attaquant de pointe et je suis totalement disponible pour Spalletti qui m’a demandé d’attaquer plus haut aujourd’hui. Les matches comme celui-ci sont difficiles. Après le but de Nainggolan, c’est devenu plus simple. Nous avons remporté une victoire importante, je suis heureux pour l’équipe et les fans. Maintenant, nous pouvons aborder la pause internationale de la meilleure façon » a déclaré Baldé Keita en fin de match.